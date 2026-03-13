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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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Putekļsūcēja uzgalis
Izbeigta ražošana
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FC8043/01
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User Manual Philips
Turbo Brush uzgalis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju.
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