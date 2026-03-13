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Putekļsūcēja uzgalis

Izbeigta ražošana

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Putekļsūcēja uzgalis

FC8043/02

Putekļsūcēja uzgalis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips

  • PDF fails, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Philips Turbo sukas uzgalis FC8043/02 ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju.

  • PDF fails
  • 11 August 2026