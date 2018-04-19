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  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku

Izbeigta ražošana

Steam PlusSlaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs

FC8056/01

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| (1) Apskats

Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku

Nomaiņas komplekts, kas paredzēts izmantošanai ar diviem mazgājamiem un atkārtoti lietojamiem mikrošķiedras spilventiņiem, un Active Calc filtrs, lai paildzinātu Philips SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.

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Saderīgs ar SteamPlus FC7020 tvaika tīrītāju

Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku

  • 2 mazgājamas mikrošķiedru birstes

  • 1 aktīvā kaļķa filtrs

  • Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

  • Saderīgs ar FC7020...21

Vienkārša nomaiņa un pievienošana

Vienkārša nomaiņa un pievienošana

Iekļauti 2 mazgājami un izturīgi mikrošķiedras spilventiņi. Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un saudzīga netīrumu likvidēšana. Mikrošķiedras spilventiņi ir mazgājami veļasmašīnā, un tos ir viegli pievienot un noņemt. Ieteicams apmainīt katru spilvenu ik pēc 6 mēnešiem, lai iegūtu higiēniski tīrus rezultātus, izmantojot SteamPlus tvaika tīrītāju.

Paildziniet sava SteamPlus tīrītāja darbmūžu

Paildziniet sava SteamPlus tīrītāja darbmūžu

SteamPlus ir īpaši izstrādāts tīrīšanai, izmantojot krāna ūdeni. Tīrītāja Active Calc filtrs automātiski atkaļķo ūdeni. Ieteicams nomainīt Active Calc filtru vismaz reizi 6 mēnešos, lai novērstu apkaļķošanos un saglabātu tīrītāja sniegumu augstā līmenī visā kalpošanas laikā. Vienkārši apmaināms filtrs, kas atrodas zem ūdens tvertne, lai paildzinātu jūsu SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
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19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.