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Izbeigta ražošana
FC8056/01
Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
Nomaiņas komplekts, kas paredzēts izmantošanai ar diviem mazgājamiem un atkārtoti lietojamiem mikrošķiedras spilventiņiem, un Active Calc filtrs, lai paildzinātu Philips SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.
2 mazgājamas mikrošķiedru birstes
1 aktīvā kaļķa filtrs
Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem
Saderīgs ar FC7020...21
Iekļauti 2 mazgājami un izturīgi mikrošķiedras spilventiņi. Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un saudzīga netīrumu likvidēšana. Mikrošķiedras spilventiņi ir mazgājami veļasmašīnā, un tos ir viegli pievienot un noņemt. Ieteicams apmainīt katru spilvenu ik pēc 6 mēnešiem, lai iegūtu higiēniski tīrus rezultātus, izmantojot SteamPlus tvaika tīrītāju.
SteamPlus ir īpaši izstrādāts tīrīšanai, izmantojot krāna ūdeni. Tīrītāja Active Calc filtrs automātiski atkaļķo ūdeni. Ieteicams nomainīt Active Calc filtru vismaz reizi 6 mēnešos, lai novērstu apkaļķošanos un saglabātu tīrītāja sniegumu augstā līmenī visā kalpošanas laikā. Vienkārši apmaināms filtrs, kas atrodas zem ūdens tvertne, lai paildzinātu jūsu SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.
1.0
no 5
1
Apskats
varga68
19/04/2018
Magyarország
Nem éri meg az árát
Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép