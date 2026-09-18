10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
Visas sērijas
Steam Plus Slaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC8056/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Nomaiņas komplekts, kas paredzēts izmantošanai ar diviem mazgājamiem un atkārtoti lietojamiem mikrošķiedras spilventiņiem, un Active Calc filtrs, lai paildzinātu Philips SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim