ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Steam Plus Slaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Steam PlusSlaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs

FC8056/01

Steam Plus Slaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Nomaiņas komplekts, kas paredzēts izmantošanai ar diviem mazgājamiem un atkārtoti lietojamiem mikrošķiedras spilventiņiem, un Active Calc filtrs, lai paildzinātu Philips SteamPlus tvaika tīrītāja kalpošanas laiku.

  • PDF fails
  • 18 September 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim