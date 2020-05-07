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  • Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts
  • Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts
  • Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts
  • Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts

Izbeigta ražošana

PerformerNomaiņas komplekts

FC8060/01

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts
Oriģinālais sākuma komplekts Philips putekļu sūcējiem. Komplektā ietilpst 4 putekļu maisiņi kopā ar motora un izplūdes filtriem, kas jāmaina reizi gadā.
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Oriģinālie putekļu maisi un rezerves filtri

Performer Pro/Expert/Ultimate nomaiņas komplekts

  • 4 putekļu maisi (s-bag® ULP)

  • 1 Allergy H13 izplūdes filtrs

  • 1 trīskāršs motora filtrs

s-bag® Ultra Long Performance oriģinālie putekļu maisi

s-bag® Ultra Long Performance oriģinālie putekļu maisi

Komplektā iekļauti 4 s-bag® Ultra Long Performance oriģinālie putekļu maisi. Šim putekļu maisam ir XXL 5 litru ietilpība. S-bag Ultra Long Performance putekļu maiss, kas izgatavots no augstākās klases vairāku slāņu materiāla ar aizsardzību pret nosprostošanos, garantē izcilu sūkšanas jaudu un filtrēšanu, pat par 80 % pārsniedzot standarta putekļu maisa kalpošanas laiku.

Allergy H13 izplūdes filtrs izcilai filtrēšanai

Allergy H13 izplūdes filtrs izcilai filtrēšanai

Komplektā iekļauts 1 Allergy H13 izplūdes filtrs. Allergy H13 filtrs aiztur vairāk nekā 99,95 % smalko putekļu, ko citi filtri vienkārši atgriež atpakaļ mājoklī. Tas aiztur sīkās daļiņas, piemēram, putekšņus un putekļu ērcītes, kas izraisa alerģiju un astmas simptomus. Filtrs jāmaina reizi gadā.

Trīskārša slāņa motora filtrs

Trīskārša slāņa motora filtrs

Komplektā ietilpst 1 trīsslāņu motora filtrs. Šis filtrs novērš smalku putekļu iekļūšanu motorā un tā sabojāšanu. Filtrs jāmaina reizi gadā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Plusi

kompletní balení příslušenství k vysavači

Mīnusi

cena

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Plusi

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.