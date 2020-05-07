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4 putekļu maisi (s-bag® ULP)
1 Allergy H13 izplūdes filtrs
1 trīskāršs motora filtrs
Komplektā iekļauti 4 s-bag® Ultra Long Performance oriģinālie putekļu maisi. Šim putekļu maisam ir XXL 5 litru ietilpība. S-bag Ultra Long Performance putekļu maiss, kas izgatavots no augstākās klases vairāku slāņu materiāla ar aizsardzību pret nosprostošanos, garantē izcilu sūkšanas jaudu un filtrēšanu, pat par 80 % pārsniedzot standarta putekļu maisa kalpošanas laiku.
Komplektā iekļauts 1 Allergy H13 izplūdes filtrs. Allergy H13 filtrs aiztur vairāk nekā 99,95 % smalko putekļu, ko citi filtri vienkārši atgriež atpakaļ mājoklī. Tas aiztur sīkās daļiņas, piemēram, putekšņus un putekļu ērcītes, kas izraisa alerģiju un astmas simptomus. Filtrs jāmaina reizi gadā.
Komplektā ietilpst 1 trīsslāņu motora filtrs. Šis filtrs novērš smalku putekļu iekļūšanu motorā un tā sabojāšanu. Filtrs jāmaina reizi gadā.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Plusi
kompletní balení příslušenství k vysavači
Mīnusi
cena
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Plusi
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
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Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače