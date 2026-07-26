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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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Oriģinālais sākuma komplekts Philips putekļu sūcējiem. Komplektā ietilpst 4 putekļu maisiņi kopā ar motora un izplūdes filtriem, kas jāmaina reizi gadā.
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