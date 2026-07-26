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Performer Nomaiņas komplekts

Izbeigta ražošana

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PerformerNomaiņas komplekts

FC8060/01

Performer Nomaiņas komplekts

Izbeigta ražošana

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Oriģinālais sākuma komplekts Philips putekļu sūcējiem. Komplektā ietilpst 4 putekļu maisiņi kopā ar motora un izplūdes filtriem, kas jāmaina reizi gadā.

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  • 26 July 2026

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