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Izbeigta ražošana
FC8075/01
Piemērots visa veida grīdām
Universāls stiprinājums
Ar savienojuma adapteri
TriActive+ uzgalis savāc daudz vairāk lielu daļiņu, jo tam ir liels priekšējais atvērums.
TriActive+ uzgalim sānos ir mīkstas birstes, lai uzlabotu tīrīšanas kvalitāti gar sienām un mēbelēm.
TriActive+ uzgalim ir īpaša pamata plāksnes konstrukcija, lai maksimāli savāktu putekļus no paklājiem un cieta seguma grīdām.
3.0
no 5
2
Atsauksmes
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Plusi
výdrž
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice