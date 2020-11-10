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  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
  • 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā

Izbeigta ražošana

TriActive+ daudzfunkcionāls uzgalis

FC8075/01

3
| (2) Atsauksmes
3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā
Unikālais TriActive+ uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā, lai nodrošinātu izcilu tīrīšanas kvalitāti. Uzgalis ir piemērots izmantošanai visu veidu grīdām, un tam ir universāls stiprinājums, pateicoties iekļautajam savienojuma adapterim.
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ar sānu birstēm un lielu priekšpuses atvērumu

3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā

  • Piemērots visa veida grīdām

  • Universāls stiprinājums

  • Ar savienojuma adapteri

Liels priekšējais atvērums lieliem gružiem

Liels priekšējais atvērums lieliem gružiem

TriActive+ uzgalis savāc daudz vairāk lielu daļiņu, jo tam ir liels priekšējais atvērums.

Sānu birstes tīrīšanai gar sienām

Sānu birstes tīrīšanai gar sienām

TriActive+ uzgalim sānos ir mīkstas birstes, lai uzlabotu tīrīšanas kvalitāti gar sienām un mēbelēm.

Pamatnes virsma izstrādāta augstas kvalitātes putekļu savākšanai

Pamatnes virsma izstrādāta augstas kvalitātes putekļu savākšanai

TriActive+ uzgalim ir īpaša pamata plāksnes konstrukcija, lai maksimāli savāktu putekļus no paklājiem un cieta seguma grīdām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Plusi

výdrž

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.