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TriActive+ daudzfunkcionāls uzgalis

Izbeigta ražošana

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TriActive+ daudzfunkcionāls uzgalis

FC8075/01

TriActive+ daudzfunkcionāls uzgalis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Unikālais TriActive+ uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā, lai nodrošinātu izcilu tīrīšanas kvalitāti. Uzgalis ir piemērots izmantošanai visu veidu grīdām, un tam ir universāls stiprinājums, pateicoties iekļautajam savienojuma adapterim.

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  • 25 June 2026

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