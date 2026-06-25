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TriActive+ daudzfunkcionāls uzgalis
Izbeigta ražošana
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FC8075/01
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Unikālais TriActive+ uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā, lai nodrošinātu izcilu tīrīšanas kvalitāti. Uzgalis ir piemērots izmantošanai visu veidu grīdām, un tam ir universāls stiprinājums, pateicoties iekļautajam savienojuma adapterim.
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