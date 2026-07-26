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TriActive Z cieto grīdu uzgalis

Izbeigta ražošana

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TriActive Z cieto grīdu uzgalis

FC8077/01

TriActive Z cieto grīdu uzgalis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

TriActive Z ir unikāla Philips inovācija, kas nodrošina lielu gružu un smalku putekļu iesūkšanu vienā kustībā, nestumjot netīrumus. Tā ir ideāli piemērota cietajām grīdām, un komplektā iekļautais adapteris nodrošina universālu stiprinājumu.

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  • 26 July 2026

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