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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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TriActive Z cieto grīdu uzgalis
Izbeigta ražošana
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FC8077/01
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TriActive Z ir unikāla Philips inovācija, kas nodrošina lielu gružu un smalku putekļu iesūkšanu vienā kustībā, nestumjot netīrumus. Tā ir ideāli piemērota cietajām grīdām, un komplektā iekļautais adapteris nodrošina universālu stiprinājumu.
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