ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
  • Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus

Izbeigta ražošana

TriActive Z cieto grīdu uzgalis

FC8077/01

Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus
TriActive Z ir unikāla Philips inovācija, kas nodrošina lielu gružu un smalku putekļu iesūkšanu vienā kustībā, nestumjot netīrumus. Tā ir ideāli piemērota cietajām grīdām, un komplektā iekļautais adapteris nodrošina universālu stiprinājumu.
Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
5000. sērija

5000. sērija
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9555/09

5000. sērija

5000. sērija
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9333/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9334/09

Performer Active

Performer Active
Putekļu sūcējs ar maisiņu

FC8578/09

ar unikāliem Z formas gaisa kanāliem

Vienā kustībā savāc lielus gružus un smalkus putekļus

  • Unikāli Z formas gaisa kanāli

  • Universāls stiprinājums

  • Ar savienojuma adapteri

Z formas gaisa kanāli neļauj uzgalim stumt netīrumus

Z formas gaisa kanāli neļauj uzgalim stumt netīrumus

TriActive Z ir aprīkots ar unikālu Philips inovāciju, kas, atšķirībā no lielākās daļas standarta uzgaļu, nodrošina, ka visi netīrumi tiek iesūkti, nevis stumti uz priekšu. Inovācija ir Z formas gaisa kanāli, kas iesūc gan lielas, gan mazas daļiņas. Tādējādi iespējams nodrošināt rūpīgāku tīrīšanu ar vienu kustību.

Plāna konstrukcija tīrīšanai zem zemām vietām

Plāna konstrukcija tīrīšanai zem zemām vietām

Uzgalim ir plāna konstrukcija, tāpēc ar to var vieglāk aizsniegties zem mēbelēm vai citām zemām vietām.

Piemērots cietajām grīdām

Piemērots cietajām grīdām

Uzgalis ir piemērots izmantošanai uz visa veida cietajām grīdām, piemēram, uz parketa, flīzēm vai vinila segumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.