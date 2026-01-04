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Izbeigta ražošana
FC8077/01
FC9555/09
FC9556/09
FC9330/09
FC9331/09
FC9333/09
FC9334/09
FC8578/09
Unikāli Z formas gaisa kanāli
Universāls stiprinājums
Ar savienojuma adapteri
TriActive Z ir aprīkots ar unikālu Philips inovāciju, kas, atšķirībā no lielākās daļas standarta uzgaļu, nodrošina, ka visi netīrumi tiek iesūkti, nevis stumti uz priekšu. Inovācija ir Z formas gaisa kanāli, kas iesūc gan lielas, gan mazas daļiņas. Tādējādi iespējams nodrošināt rūpīgāku tīrīšanu ar vienu kustību.
Uzgalim ir plāna konstrukcija, tāpēc ar to var vieglāk aizsniegties zem mēbelēm vai citām zemām vietām.
Uzgalis ir piemērots izmantošanai uz visa veida cietajām grīdām, piemēram, uz parketa, flīzēm vai vinila segumiem.
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