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FC8093/01
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Pilns piederumu komplekts ar pagarinājuma šļūteni, mīkstu suku un garu spraugu tīrīšanas instrumentu, kas palīdzēs iztīrīt jūsu automašīnu. Saderīgs ar SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000. (Aqua) un 7000. sēriju, kā arī 8000. sēriju (Aqua).
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