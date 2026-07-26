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Auto tīrīšanas komplekts

FC8093/01

Auto tīrīšanas komplekts

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Pilns piederumu komplekts ar pagarinājuma šļūteni, mīkstu suku un garu spraugu tīrīšanas instrumentu, kas palīdzēs iztīrīt jūsu automašīnu. Saderīgs ar SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000. (Aqua) un 7000. sēriju, kā arī 8000. sēriju (Aqua).

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  • 26 July 2026

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