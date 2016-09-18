30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Lielāka sūkšanas jauda* labākam rezultātam
Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam
1600 W
PowerCyclone 4
EPA 10 motora filtrs
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
1600 vatu motors rada maks. 320 vatu sūkšanas jaudu lielai veiktspējai.
Gofrētajam EPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.2
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
SylwiaB28
18/09/2016
Polska
Polecam w 100%
Mój PowerPro Compact jest odkurzaczem,który zaspokaja podstawowe potrzeby odnoszące się do odkurzenia mieszkania i pozbycia się nadmiaru kłaków moich kotów oraz wszechobecnych włosów moich i mojej współlokatorki.Nie jest on za głośny, a jego działanie jest dla mnie wystarczające w 80% (zawsze marzył mi sie odkurzacz bezworkowy z opcją mycia podłogi).PowerPro compact jest podręczny i wygodny w obsłudze.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Снегин
22/06/2021
Україна
Да, это Мечта уборки и Чистоты !!!!
Качество уборки. 2 собаки, кошка...Не Проблема...шерсть убрать- Запросто !!! Воздух чистый ! Очистить, Помыть контейнер- проще простого !!! В работе удобный и шустрый. Мощности в Достатке. Надежный Помощник на Каждый день !!! Спасибо !!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Izmantošanas datums 2019-06-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Izmantošanas datums 2019-06-22
АнаСла
29/11/2016
България
Препоръчвам я!
Много лесна за употреба и поддръжка. Лесно се измива контейнерът. Тиха.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam DIN EN 60312/11/2008, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2013. gada janvāris)