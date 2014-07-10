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Par 20% lielāka sūkšanas jauda* labākam rezultātam
Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam
1800 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 mazgājams filtrs
Parquet
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
1800 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu lielai veiktspējai.
Gofrētajam EPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.
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5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maniu465
10/07/2014
Polska
Produkt szczególnie warty polecenia.
Odkurzacz ten świetnie sprawdza się podczas codziennego sprzątania. Jego największym atutem jest technologią PowerCyclone 4, która od razu oddziela kurz od powietrza oraz filtr Hepa 10.Posiada zbiornik na kurz o pojemności 1,5 l, który w łatwy sposób można opróżnić - kurz zbiera się po jednej stronie i równomiernie zsuwa się do kosza na śmieci. Takie rozwiązanie jest rewelacyjne! Łatwo i w czysty sposób pozbywamy się śmieci ze zbiornika i od razu można kontynuować sprzątanie. Jak dla mnie najlepszy!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
CristianP
07/05/2019
România
Foarte multumit
Recomand acest produs deoarce aspira foarte bine ,desi il am de cativa ani inca functioneaza ca in prima zi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
nmo07
30/01/2019
România
Foarte buna putere de aspirare
Aspiratorul este foarte mobil, se plimba foarte usor, cordonul este suficient de lung incat sa nu il muti dintr-o priza in alta, iar puterea de aspirare este buna.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam DIN EN 60312/11/2008, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2013. gada janvāris)