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1800 W
PowerCyclone 4
EPA 10 motora filtrs
Animal+
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
1800 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu lielai veiktspējai.
Gofrētajam EPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
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Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції
Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.
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Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam DIN EN 60312/11/2008, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2013. gada janvāris)