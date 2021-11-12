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Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC8474/01

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Par 20% lielāka sūkšanas jauda* labākam rezultātam
Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam
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Ar PowerCyclone 4 tehnoloģiju

Par 20% lielāka sūkšanas jauda* labākam rezultātam

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • EPA 10 motora filtrs

  • Animal+

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

1800 vatu motors jaudīgai veiktspējai

1800 vatu motors jaudīgai veiktspējai

1800 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu lielai veiktspējai.

EPA filtrs aiztur mikroskopiskus parazītus, kas izraisa alerģiju

EPA filtrs aiztur mikroskopiskus parazītus, kas izraisa alerģiju

Gofrētajam EPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

21/09/2019

Україна

Україна

Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції

Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam DIN EN 60312/11/2008, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2013. gada janvāris)