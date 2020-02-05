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1500 W
PowerCyclone 4
TriActive uzgalis
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
EPA10 10 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem, tīru un veselīgu gaisu.
4.8
no 5
13
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
kp41039
05/02/2020
Hrvatska
Top proizvod
Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Tevik
04/02/2018
Česká republika
příjemné překvapení
vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
GGGGGG
03/01/2018
България
Полижителен
Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба