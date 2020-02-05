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Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC8476/92

4.8
| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

EPA10 filtrēšanas sistēma ar AirSeal veselīgam gaisam

EPA10 filtrēšanas sistēma ar AirSeal veselīgam gaisam

EPA10 10 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem, tīru un veselīgu gaisu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

4
2
1

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod

Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

04/02/2018

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

03/01/2018

България

България

Полижителен

Tози продукт е удобен и полезен. Доволна съм от консултацията, която получих, за да направя своя избор.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8476/92 Прахосмукачка без торба

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.