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PowerPro Compact Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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FC8478/91
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8478/91 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
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