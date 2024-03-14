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Performer Active Putekļu sūcējs ar maisiņu
Izbeigta ražošana
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FC8595/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8595/09 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kā un kad nomainīt Philips putekļsūcēja putekļu maisu?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
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