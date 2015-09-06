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FC8645/91
PowerCyclone 4
TriActive+ uzgalis
EPA 10 mazgājams filtrs
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.
3.0
no 5
1
Apskats
Gabo
06/09/2015
Česká republika
Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.
Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač