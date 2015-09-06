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Izbeigta ražošana

PowerPro ActivePutekļsūcējs bez maisiņa

FC8645/91

3
| (1) Apskats
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs nodrošina nepārspējamus tīrīšanas rezultātus, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai. Mūsdienīgo putekļu tvertni ir ērti iztukšot, un tā palīdz izvairīties no putekļu mākoņiem.
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • PowerCyclone 4

  • TriActive+ uzgalis

  • EPA 10 mazgājams filtrs

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

5
4
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1

06/09/2015

Česká republika

Česká republika

Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.

Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

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