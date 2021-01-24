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  • Vislielākā sūkšanas jauda
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  • Vislielākā sūkšanas jauda
  • Vislielākā sūkšanas jauda

Izbeigta ražošana

PerformerPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9170/01

4.8
| (106) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Vislielākā sūkšanas jauda
Līdz šim lielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina bezrūpīgu tīrīšanu: to visu paredz FC917x līnija. Komplektā ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu FC917x līnija parūpēsies par visiem putekļiem un netīrumiem.
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500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Vislielākā sūkšanas jauda

  • 2200 W

  • 500 W sūkšanas jauda

  • Allergy H13 filtrs

2200 W motors nodrošina maks. 500 W sūkšanas jaudu

2200 W motors nodrošina maks. 500 W sūkšanas jaudu

Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

10 metru sasniedzamība ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

10 metru sasniedzamība ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

Ar 10 metru sasniedzamību no kontaktdakšas līdz uzgalim varat tīrīt ilgāk, nemainot kontaktligzdas.

Allergy H13 filtru sistēma aiztur > 99,9% smalko putekļu

Allergy H13 filtru sistēma aiztur > 99,9% smalko putekļu

Allergy H13 filtru sistēma aiztur vairāk nekā 99,9 % smalko putekļu daļiņu, tai skaitā putekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļu ērcītes, tāpēc tā ir ideāli piemērota alerģiskiem cilvēkiem. Filtrācijas līmenis ir pielīdzināms HEPA 13*.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

106

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
2

24/01/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry odkurzacz!

Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

11/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy! Ogromna moc, doskonała szczotka!

Odkurzacz ma doskonałą V szczotkę, która ułatwia dojście w trudne zakamarki. Ogromna moc z płynną regulacją - zrywa panele. Dłuuugi kabel pozwala mi posprzątać niemal całe 90 metrowe mieszkanie bez przepinania. Świetne rury teleskopowe łatwo się suwają ale jednocześnie, nie przyszczypują palców. Brakuje mi tylko końcwki z miękkiego włosia do kurzu jak w Rainbow. Ta dołączona jakaś taka mała i sztywna. Jest zwinny dobrze podąża za właścicielem. Mam go od 9 lat i nadal działa, choć ma jakieś utraty mocy, więc moze już silnik pada albo coś z regulatorem... ale uwielbiam go i kolejny na pewno Philips.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

10/12/2016

Polska

Polska

iDEALNY!!!

lekki i zwinny ,ssanie niesamowite i długi kabel, dobra cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9174/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9174/01

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.