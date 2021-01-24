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2200 W
500 W sūkšanas jauda
Allergy H13 filtrs
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Ar 10 metru sasniedzamību no kontaktdakšas līdz uzgalim varat tīrīt ilgāk, nemainot kontaktligzdas.
Allergy H13 filtru sistēma aiztur vairāk nekā 99,9 % smalko putekļu daļiņu, tai skaitā putekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļu ērcītes, tāpēc tā ir ideāli piemērota alerģiskiem cilvēkiem. Filtrācijas līmenis ir pielīdzināms HEPA 13*.
4.8
no 5
106
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Ergunello
24/01/2021
Polska
Bardzo dobry odkurzacz!
Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Kamaska
11/11/2018
Polska
Najlepszy! Ogromna moc, doskonała szczotka!
Odkurzacz ma doskonałą V szczotkę, która ułatwia dojście w trudne zakamarki. Ogromna moc z płynną regulacją - zrywa panele. Dłuuugi kabel pozwala mi posprzątać niemal całe 90 metrowe mieszkanie bez przepinania. Świetne rury teleskopowe łatwo się suwają ale jednocześnie, nie przyszczypują palców. Brakuje mi tylko końcwki z miękkiego włosia do kurzu jak w Rainbow. Ta dołączona jakaś taka mała i sztywna. Jest zwinny dobrze podąża za właścicielem. Mam go od 9 lat i nadal działa, choć ma jakieś utraty mocy, więc moze już silnik pada albo coś z regulatorem... ale uwielbiam go i kolejny na pewno Philips.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
kasialuca
10/12/2016
Polska
iDEALNY!!!
lekki i zwinny ,ssanie niesamowite i długi kabel, dobra cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9174/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer FC9174/01
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.