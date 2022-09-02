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Izbeigta ražošana

MarathonPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9222/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
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Putekļsūcējs Marathon, pateicoties tā automātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, nodrošina lielisku tīrīšanas sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības

Pašattīrošais filtrs, nav nepieciešams putekļu maisiņš

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  • 2000 W

  • 400 W sūkšanas jauda

  • HEPA 12 filtrs

  • AutoClean

2000 vatu motors rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

2000 vatu motors rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

Šis putekļu sūcējs aprīkots ar 2000 vatu motoru, kas ģenerē maks. 400 vatu lielu sūkšanas jaudu, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.

TriActive uzgalis ar unikālu darbību “trīs vienā”

TriActive uzgalis ar unikālu darbību “trīs vienā”

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) plašākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir maksimāla tīrītspēja, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

AutoClean filtrs optimizē sūkšanas jaudu

AutoClean filtrs optimizē sūkšanas jaudu

Pēc katras tīrīšanas, vienkārša pogas nospiešana iedarbinās mehānismu, kas pilnībā nokrata putekļus no filtra ielocēm putekļu spainī. Tagad gaisa plūsma vairs nav bloķēta ar putekļiem filtrā, un sūkšanas jauda ir gandrīz kā jaunam filtram.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
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1

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.

Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.

Mīnusi

Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

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