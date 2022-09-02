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2000 W
400 W sūkšanas jauda
HEPA 12 filtrs
AutoClean
Šis putekļu sūcējs aprīkots ar 2000 vatu motoru, kas ģenerē maks. 400 vatu lielu sūkšanas jaudu, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) plašākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir maksimāla tīrītspēja, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Pēc katras tīrīšanas, vienkārša pogas nospiešana iedarbinās mehānismu, kas pilnībā nokrata putekļus no filtra ielocēm putekļu spainī. Tagad gaisa plūsma vairs nav bloķēta ar putekļiem filtrā, un sūkšanas jauda ir gandrīz kā jaunam filtram.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Martisnezh
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.
Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.
Mīnusi
Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба