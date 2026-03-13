10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
Marathon Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC9222/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Putekļsūcējs Marathon, pateicoties tā automātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, nodrošina lielisku tīrīšanas sniegumu.
Visi (4)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim