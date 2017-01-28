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PowerCyclone 4 tehnoloģija
Cieto grīdas segumu uzgalis
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
Cieto grīdas segumu uzgalis nodrošina optimālu tīrīšanu uz visām cietajām grīdām, īpaši uz parketa un flīzēm. 1) Īpaša mīkstu saru birste aizsargā grīdas pret skrāpējumiem. 2) Mīksto saru raksts nodrošina optimālu putekļu uzsūkšanu uz cietajām grīdām. 3) Uzgalis ir viegls un aprīkots ar ritenīšiem izcilai manevrējamībai.
Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.
4.6
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bożenkaa
28/01/2017
Polska
Świetny!
Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Marcel
01/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Świetny
Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
GrzegorzT
12/05/2016
Polska
Tego szukałem
Wydajny, kompaktowy i przyjazny w obsłudze odkurzacz.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy