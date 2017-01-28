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Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9321/09

4.6
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Active nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu uz visām cietās grīdas segumiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un cieto grīdu uzgalim. Putekļu nodalījumu var viegli iztukšot, bez putekļu mākoņiem.
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • PowerCyclone 4 tehnoloģija

  • Cieto grīdas segumu uzgalis

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Uzgalis optimālai visu cieto grīdas segumu tīrīšanai

Uzgalis optimālai visu cieto grīdas segumu tīrīšanai

Cieto grīdas segumu uzgalis nodrošina optimālu tīrīšanu uz visām cietajām grīdām, īpaši uz parketa un flīzēm. 1) Īpaša mīkstu saru birste aizsargā grīdas pret skrāpējumiem. 2) Mīksto saru raksts nodrošina optimālu putekļu uzsūkšanu uz cietajām grīdām. 3) Uzgalis ir viegls un aprīkots ar ritenīšiem izcilai manevrējamībai.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

28/01/2017

Polska

Polska

Świetny!

Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

01/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetny

Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

12/05/2016

Polska

Polska

Tego szukałem

Wydajny, kompaktowy i przyjazny w obsłudze odkurzacz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.