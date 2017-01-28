Odkurzacz jest mały i lekki, łatwo można min jeździć po każdej powierzchni. Jest cichy. Doskonale zbiera małe śmieci, ale również co ważne kurz. Doskonale spisuje się nasadka do twardych podłóg zbiera kurz co do odrobinki. Jeśli podłoga nie jest brudna a tylko zakurzona nie trzeba jej myć, co oszczędza czas. Łatwo i szybko się czyści, jest ekonomiczny bo nie wymaga zmiany worków ani filtrów.