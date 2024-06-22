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  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
  • Savāc 99,9 %* smalko putekļu
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PowerPro CompactPutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9330/09

4.8
| (407) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Savāc 99,9 %* smalko putekļu
Philips 3000. sērijas putekļsūcējs bez maisiņa — kompakta konstrukcija ar ļoti augstu veiktspēju. PowerCyclone 5 tehnoloģija un mūsu TriActive uzgalis, kurā ietvertas 3 tīrīšanas funkcijas, ļaus iztīrīt māju ar prieku.
Skatīt visas priekšrocības

Higiēniska iztukšošana ar vienu roku

Savāc 99,9 %* smalko putekļu

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Allergy H13 filtrs

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu pilnīgai tīrīšanai.

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

TriActive uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu*.

PowerCyclone 5 ilgāk saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu

PowerCyclone 5 ilgāk saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu

PowerCyclone 5 tehnoloģija paātrina gaisa plūsmu cilindriskajā nodalījumā, lai nošķirtu putekļus no gaisa un ilgāk saglabātu augstu veiktspēju un spēcīgu sūkšanas jaudu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-1679576

Atsauksmes

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4.8

no 5

407

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

22/06/2024

Україна

Україна

Тихий і функціональний

З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!

Plusi

Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність

Mīnusi

Твердий шланг

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

03/06/2024

Україна

Україна

Отличный пылесос и доставка

Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.

Plusi

Відповідності заявленому

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

05/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Отличный пылесос

Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.

Plusi

Мощный

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).

  2. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.