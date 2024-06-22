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900 W
PowerCyclone 5
Allergy H13 filtrs
Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu pilnīgai tīrīšanai.
TriActive uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu*.
PowerCyclone 5 tehnoloģija paātrina gaisa plūsmu cilindriskajā nodalījumā, lai nošķirtu putekļus no gaisa un ilgāk saglabātu augstu veiktspēju un spēcīgu sūkšanas jaudu.
Godalgas
4.8
no 5
407
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
22/06/2024
Україна
Тихий і функціональний
З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!
Plusi
Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність
Mīnusi
Твердий шланг
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Wink2024
03/06/2024
Україна
Отличный пылесос и доставка
Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.
Plusi
Відповідності заявленому
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Lion15
05/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Отличный пылесос
Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.
Plusi
Мощный
Mīnusi
нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.