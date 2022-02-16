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900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 filtrs
TriActive+ uzgalis
Jaudīgais 900 W motors ar vairāk nekā 50 000 apgr./min nodrošina spēcīgu sūkšanas jaudu vienmēr pamatīgai tīrīšanai. Reģistrējiet izstrādājumu vietnē Philips.com 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai saņemtu motora 5 gadu garantiju bez maksas.
TriActive+ uzgalis un pastāvīgi spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina, ka tīrot tiek savākti 99,9% smalko putekļu**.
PowerCyclone 7 tehnoloģijai ir aerodinamiska konstrukcija, lai mazinātu gaisa pretestību un nodrošinātu pastāvīgi spēcīgu sūkšanas jaudu. Īpaši paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā kamerā un unikālie izejas asmeņi efektīvi atdala putekļus no gaisa.
Godalgas
4.9
no 5
47
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
16/02/2022
Україна
Гарний апарат
Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.
Plusi
Якість. Зручність. Гарантія.
Mīnusi
Поки немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Paytka
12/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Тяга
Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.
Plusi
Тяга, якість
Mīnusi
Нема
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Bosya45
08/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Пилосос чудовий
Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 2019. gadā pārdoto PowerPro Active, pārbaudīta atb. IEC 60312. Filtrēšana pārbaudīta atb. DIN EN 60312/11/2008.
Uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām — 99,9% putekļu savākšana (IEC62885-2).
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.