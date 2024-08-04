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900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 filtrs
TriActive+ uzgalis
Jaudīgais 900 W motors ar vairāk nekā 50 000 apgr./min nodrošina spēcīgu sūkšanas jaudu vienmēr pamatīgai tīrīšanai. Reģistrējiet izstrādājumu vietnē Philips.com 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai saņemtu motora 5 gadu garantiju bez maksas.
TriActive+ uzgalis un pastāvīgi spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina, ka tīrot tiek savākti 99,9% smalko putekļu**.
PowerCyclone 7 tehnoloģijai ir aerodinamiska konstrukcija, lai mazinātu gaisa pretestību un nodrošinātu pastāvīgi spēcīgu sūkšanas jaudu. Īpaši paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā kamerā un unikālie izejas asmeņi efektīvi atdala putekļus no gaisa.
Godalgas
4.7
no 5
20
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Lol it's
04/08/2024
Україна
Verificēts pircējs
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Plusi
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Mīnusi
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Plusi
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Mīnusi
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Патрік
10/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова та без відказна техніка.
Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд
Plusi
+
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 2019. gadā pārdoto PowerPro Active, pārbaudīta atb. IEC 60312. Filtrēšana pārbaudīta atb. DIN EN 60312/11/2008.
Uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām – 99,9 % (IEC62885-2).
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.