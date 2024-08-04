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  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
  • Par 50 % lielāka sūkšanas jauda

Izbeigta ražošana

5000 SeriesPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9553/09

4.7
| (20) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Par 50 % lielāka sūkšanas jauda
Philips putekļsūcējs bez maisiņa 5000 Series nodrošina maksimāli dziļu tīrīšanu ar minimālu piepūli, izmantojot PowerCyclone 7 tehnoloģiju un TriActive+ uzgali, kurā ietvertas 3 optimizētas tīrīšanas funkcijas.
Skatīt visas priekšrocības

Uztver vairāk nekā 99,9 % smalko putekļu*

Par 50 % lielāka sūkšanas jauda

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Allergy H13 filtrs

  • TriActive+ uzgalis

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Jaudīgais 900 W motors ar vairāk nekā 50 000 apgr./min nodrošina spēcīgu sūkšanas jaudu vienmēr pamatīgai tīrīšanai. Reģistrējiet izstrādājumu vietnē Philips.com 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai saņemtu motora 5 gadu garantiju bez maksas.

Savāc 99,9% putekļu**, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

Savāc 99,9% putekļu**, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

TriActive+ uzgalis un pastāvīgi spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina, ka tīrot tiek savākti 99,9% smalko putekļu**.

PowerCyclone 7 saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu ilgāk

PowerCyclone 7 saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu ilgāk

PowerCyclone 7 tehnoloģijai ir aerodinamiska konstrukcija, lai mazinātu gaisa pretestību un nodrošinātu pastāvīgi spēcīgu sūkšanas jaudu. Īpaši paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā kamerā un unikālie izejas asmeņi efektīvi atdala putekļus no gaisa.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Atsauksmes

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4.7

no 5

20

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3
2

04/08/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Plusi

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Mīnusi

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Plusi

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Mīnusi

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

10/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудова та без відказна техніка.

Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд

Plusi

+

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 2019. gadā pārdoto PowerPro Active, pārbaudīta atb. IEC 60312. Filtrēšana pārbaudīta atb. DIN EN 60312/11/2008.

  2. Uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām – 99,9 % (IEC62885-2).

  3. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.