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  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone

Izbeigta ražošana

PowerPro UltimatePutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9922/09

4.6
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone
Jaunais Philips PowerPro Ultimate putekļsūcējs bez maisa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu. PowerCyclone 7 nodrošina nepārspējamu putekļu un gaisa atdalīšanu. TriActiveMax uzgalis lieliskam sniegumam uz visa veida grīdas segumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Putekļu izbēršana bez putekļu mākoņiem

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone

  • 2,2 l NanoClean

  • Super Turbo birste

PowerCyclone 7 saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu ilgāk

PowerCyclone 7 saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu ilgāk

PowerCyclone 7 aerodinamiskais dizains samazina gaisa pretestību un nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju, veicot 3 ļoti efektīvas darbības: 1) gaiss ātri nonāk PowerCyclone, pateicoties taisnajai un gludajai gaisa ieplūdei; 2) izliektā gaisa padeves caurule ātri aizvada gaisu uz augšu cikloniskajā kamerā; 3) putekļu uztvērēja augšdaļā izejas asmeņi efektīvi atdala putekļus no gaisa.

Daudzfunkcionāls uzgalis

Daudzfunkcionāls uzgalis

TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.

SuperTurbo suka paklājiem, kas tīri no mājdzīvnieku spalvām

SuperTurbo suka paklājiem, kas tīri no mājdzīvnieku spalvām

Super Turbo suka lieliski noņem mājdzīvnieku spalvas no paklājiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.6

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

4
3
2

18/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

Единствената прахосмукачка, от която имате нужда

Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!

Plusi

мощна и лесна за подръжка

Mīnusi

не е толкова портативна колкото по-малките модели

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

22/01/2020

България

България

Verificēts pircējs

Прахосмукачката в перфектна

Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.

Plusi

Тиха е,мощна,достанционното е много удобно

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Skvělý výkon v ultra designu

Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.

Plusi

vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti

Mīnusi

vyšší cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.