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2,2 l NanoClean
Super Turbo birste
PowerCyclone 7 aerodinamiskais dizains samazina gaisa pretestību un nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju, veicot 3 ļoti efektīvas darbības: 1) gaiss ātri nonāk PowerCyclone, pateicoties taisnajai un gludajai gaisa ieplūdei; 2) izliektā gaisa padeves caurule ātri aizvada gaisu uz augšu cikloniskajā kamerā; 3) putekļu uztvērēja augšdaļā izejas asmeņi efektīvi atdala putekļus no gaisa.
TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.
Super Turbo suka lieliski noņem mājdzīvnieku spalvas no paklājiem.
Godalgas
4.6
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Митко_Сф
18/02/2021
България
Verificēts pircējs
Единствената прахосмукачка, от която имате нужда
Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!
Plusi
мощна и лесна за подръжка
Mīnusi
не е толкова портативна колкото по-малките модели
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Oliata
22/01/2020
България
Verificēts pircējs
Прахосмукачката в перфектна
Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.
Plusi
Тиха е,мощна,достанционното е много удобно
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
skupy
08/12/2019
Česká republika
Verificēts pircējs
Skvělý výkon v ultra designu
Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.
Plusi
vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti
Mīnusi
vyšší cena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač