ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

Izbeigta ražošana

PowerPro UltimatePutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9928/09

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
Jaunais Philips PowerPro Ultimate putekļsūcējs bez maisa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu. PowerCyclone 8 nodrošina nepārspējamu putekļu un gaisa atdalīšanu. TriActiveMax uzgalis lieliskam sniegumam uz visa veida grīdas segumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Putekļu izbēršana bez putekļu mākoņiem

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 750 W

  • Allergy H13 filtrs

PowerCyclone 8 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa

PowerCyclone 8 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa

Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija ātri paātrina gaisa iepūšanu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.

Daudzfunkcionāls uzgalis

Daudzfunkcionāls uzgalis

TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.

TriActive Z cieto grīdas virsmu uzgalis putekļiem un drupatām

TriActive Z cieto grīdas virsmu uzgalis putekļiem un drupatām

Jaunais TriActive Z cieto grīdas virsmu uzgalis vienlaicīgi likvidē visus putekļus un drupatas. Unikālais Z formas dizains iesūc putekļus un lielākās drupatas gaisa kanālā, nepūšot tos uz priekšu. Sānu gaisa kanāli nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm. Tagad vairs nav nepieciešams pacelt uzgali, lai savāktu lielākas drupatas un nodrošinātu izcilu jūsu cieto grīdas virsmu tīrību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

19/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволна от прахосмукачката!

Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка

Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

18/06/2020

България

България

Много добри характеристики

Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 2014. gada februāra/aprīļa putekļu savākšanas rezultāti, salīdzinot ar 10 Eiropā pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar EN 60312-1/2013 uz paklāja testējis neatkarīgs testēšanas institūts

  2. jēdziens “Allergy H13” ir komerciāls nosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā

  3. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.

  4. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).