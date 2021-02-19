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Izbeigta ražošana
Savāc 99,9 % putekļu
750 W
Allergy H13 filtrs
Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija ātri paātrina gaisa iepūšanu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.
TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.
Jaunais TriActive Z cieto grīdas virsmu uzgalis vienlaicīgi likvidē visus putekļus un drupatas. Unikālais Z formas dizains iesūc putekļus un lielākās drupatas gaisa kanālā, nepūšot tos uz priekšu. Sānu gaisa kanāli nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm. Tagad vairs nav nepieciešams pacelt uzgali, lai savāktu lielākas drupatas un nodrošinātu izcilu jūsu cieto grīdas virsmu tīrību.
Godalgas
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Димитрина
19/02/2021
България
Verificēts pircējs
Много съм доволна от прахосмукачката!
Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Хари 83
19/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка
Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Sisi66
18/06/2020
България
Много добри характеристики
Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
2014. gada februāra/aprīļa putekļu savākšanas rezultāti, salīdzinot ar 10 Eiropā pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar EN 60312-1/2013 uz paklāja testējis neatkarīgs testēšanas institūts
jēdziens “Allergy H13” ir komerciāls nosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).