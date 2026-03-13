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PowerPro Ultimate Putekļu sūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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FC9928/09
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9928/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
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