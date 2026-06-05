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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect un aktīvās ogles filtrs
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FY0293/30
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Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku izraisītām alerģijām un vīrusu daļiņām.
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