PureProtect Mini 900. sērija

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FY0910/30
Saderīgs ar 900. un 800. sēriju
Lietošanas laiks līdz 1 gadam
Iepakojumā 1 filtrs
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtrs Philips 900. un 800. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Informāciju par gaisa attīrītāja modeli var skatīt ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Lai uzlabotu filtrēšanu, priekšfiltrs regulāri jātīra ar putekļsūcēju.
Oriģinālais filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmanto oriģinālo Philips filtru.
Atsauksmes
(1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um, iUTA
(2) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.