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  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam

PureProtect Mini 900. sērijaHEPA NanoProtect filtrs

FY0910/30

Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam
Oriģinālais nomaiņas filtrs gaisa attīrītājam: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā ogle un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, putekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām, vīrusiem.
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Savietojamie produkti
PureProtect Mini 900. sērija

PureProtect Mini 900. sērija
Vieds gaisa attīrītājs

AC0951/13

Efektīvi uztver 99,97% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais filtrs PureProtect Mini 900. sērijas attīrītājam

  • Saderīgs ar 900. un 800. sēriju

  • Lietošanas laiks līdz 1 gadam

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar 900. un 800. sērijas attīrītājiem

Saderīgs ar 900. un 800. sērijas attīrītājiem

Maiņas filtrs Philips 900. un 800. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Informāciju par gaisa attīrītāja modeli var skatīt ierīces apakšā.

Ilgstoši kalpojošs filtrs laikam līdz 1 gadam

Ilgstoši kalpojošs filtrs laikam līdz 1 gadam

Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Lai uzlabotu filtrēšanu, priekšfiltrs regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmanto oriģinālo Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. (1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um, iUTA

  2. (2) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.