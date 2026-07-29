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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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PureProtect Mini 900. sērija HEPA NanoProtect filtrs
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FY0910/30
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Oriģinālais nomaiņas filtrs gaisa attīrītājam: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā ogle un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, putekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām, vīrusiem.
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