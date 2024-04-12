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  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY1190/30

2.3
| (3) Atsauksmes
Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)
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Savietojamie produkti
Gaisa mitrinātājs

Gaisa mitrinātājs
2000. sērija

HU2510/10

NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

  • Saderīgs ar 2000. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Rezerves filtri Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājam: HU2510. Mitrinātāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.3

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Mīnusi

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Plusi

Безшумний вентилятор

Mīnusi

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Atrunas

  1. 1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.

  2. 2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģijām baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.