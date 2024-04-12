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FY1190/30
Saderīgs ar 2000. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši
Oriģinālais Philips filtrs
Rezerves filtri Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājam: HU2510. Mitrinātāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
2.3
no 5
3
Atsauksmes
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Mīnusi
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Plusi
Безшумний вентилятор
Mīnusi
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.
2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģijām baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.