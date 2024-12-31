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Līdz 99 % mazāk baktēriju (1)
NanoCloud tehnoloģija
2 L ūdens tvertne
Efektīvs telpās līdz 31 m²
Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu — mitrinot gaisu, un no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99% mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)
NanoCloud neredzamais izsmidzinātais ūdens nerada baltus putekļus un mitruma pleķus uz telpas grīdas (2). Lielāki pilieni, ko izdala ultraskaņas mitrinātāji, var padarīt mitru apkārtējo vidi un saturēt minerālvielas, kas rada baltus nosēdumus uz tuvumā esošajām virsmām. NanoCloud daļiņas ir pārāk mazas, lai tajās varētu būt minerālvielas, tādēļ nosēdumu un pleķu veidošanās tiek efektīvi novērsta.
NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, ko plaši atzīst par higiēniski drošu un efektīvu mitrināšanas metodi. Netiek izmantoti joni, ķīmiskās vielas vai ozons (3), un ūdens netiek sakarsēts, tāpēc nav apdegumu riska.
Godalgas
4.5
no 5
56
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Anatolii
31/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Plusi
Все
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
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04/11/2024
Україна
Verificēts pircējs
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
ElizabethD99
06/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Повна відповідність ціна -якість
Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює
Plusi
Задоволена на 100%
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(2) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB 21551.3-2010. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.
(4) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±5 %.
(5) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni un mitrināšanas ātrumu 190 ml/h.