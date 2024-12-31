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  • Higiēniska mitrināšana
  • Higiēniska mitrināšana
  • Higiēniska mitrināšana
  • Higiēniska mitrināšana
  • Higiēniska mitrināšana
  • Higiēniska mitrināšana

Gaisa mitrinātājs2000. sērija

HU2510/10

4.5
| (56) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Higiēniska mitrināšana
Nodrošiniet patīkamu, tīru gaisu savā mājoklī. Izmantojot gaisa mitrināšanai NanoCloud tehnoloģiju, nepaliek balti putekļi vai mitri plankumi, turklāt baktēriju daudzums ir līdz pat 99 % mazāks nekā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem (1), un jūsu mājokļa gaisā tiek izlaists tikai tīrs H2O.
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Ieelpojiet atšķirību

Higiēniska mitrināšana

  • Līdz 99 % mazāk baktēriju (1)

  • NanoCloud tehnoloģija

  • 2 L ūdens tvertne

  • Efektīvs telpās līdz 31 m²

Līdz 99% mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Līdz 99% mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu — mitrinot gaisu, un no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99% mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)

Nerada baltus putekļus vai mitrumu uz grīdas (2)

Nerada baltus putekļus vai mitrumu uz grīdas (2)

NanoCloud neredzamais izsmidzinātais ūdens nerada baltus putekļus un mitruma pleķus uz telpas grīdas (2). Lielāki pilieni, ko izdala ultraskaņas mitrinātāji, var padarīt mitru apkārtējo vidi un saturēt minerālvielas, kas rada baltus nosēdumus uz tuvumā esošajām virsmām. NanoCloud daļiņas ir pārāk mazas, lai tajās varētu būt minerālvielas, tādēļ nosēdumu un pleķu veidošanās tiek efektīvi novērsta.

Droša, efektīva un pilnīgi dabiska darbība (3)

Droša, efektīva un pilnīgi dabiska darbība (3)

NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, ko plaši atzīst par higiēniski drošu un efektīvu mitrināšanas metodi. Netiek izmantoti joni, ķīmiskās vielas vai ozons (3), un ūdens netiek sakarsēts, tāpēc nav apdegumu riska.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD63
  • Award image VRS_PBTAWARD64

Atsauksmes

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4.5

no 5

56

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

31/12/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Plusi

Все

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

06/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Повна відповідність ціна -якість

Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює

Plusi

Задоволена на 100%

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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Atrunas

  1. (1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā

  2. (2) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB 21551.3-2010. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.

  4. (4) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±5 %.

  5. (5) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni un mitrināšanas ātrumu 190 ml/h.