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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect filtrs

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Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect filtrs

FY1410/30

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fails, 403.1 kB
  • 13 March 2026

Oriģinālie maiņas filtri “divi vienā” gaisa attīrītājam – HEPA NanoProtect filtri aizsardzībai pret piesārņojumu, vīrusiem, alergēniem un baktērijām

  • PDF fails
  • 26 July 2026

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