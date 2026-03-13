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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect filtrs
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FY1410/30
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Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
Oriģinālie maiņas filtri “divi vienā” gaisa attīrītājam – HEPA NanoProtect filtri aizsardzībai pret piesārņojumu, vīrusiem, alergēniem un baktērijām
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