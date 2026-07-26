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Gaisa attīrītājs un mitrinātājs Aktīvās ogles filtrs

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Gaisa attīrītājs un mitrinātājsAktīvās ogles filtrs

FY1413/30

Gaisa attīrītājs un mitrinātājs Aktīvās ogles filtrs

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Oriģināls maiņas filtrs gaisa attīrītājam — aktīvās ogles filtrs efektīvi likvidē gaistošos organiskos savienojumus (GOS) un nepatīkamas smakas, padarot iekštelpu gaisu tīrāku un svaigāku.

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  • 26 July 2026

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