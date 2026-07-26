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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Aktīvās ogles filtrs
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FY2420/30
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Oriģināls maiņas filtrs Philips gaisa attīrītājam — aktīvās ogles filtrs efektīvi likvidē gaistošos organiskos savienojumus (GOS) un nepatīkamas smakas, padarot iekštelpu gaisu tīrāku un svaigāku.
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