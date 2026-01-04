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Philips oriģinālais nomaiņas filtrsAktīvās ogles filtrs

FY3432/10

Spēcīga aizsardzība, lai nodrošinātu labāko sniegumu
Philips aktīvās ogles filtrs efektīvi aiztur smakas un ieelpojamās bīstamās gāzes, piemēram, GOS, ozonu un formaldehīdu, no gaisa mājās, lai uzturētu to tīru un drošu.
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Oriģinālais filtrs, lieliski piemērots Philips ierīcēm

Spēcīga aizsardzība, lai nodrošinātu labāko sniegumu

  • Darbmūžs līdz 12 mēnešiem

  • Filtrē gāzes un smakas

Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

Oriģinālais Philips filtrs tika izstrādāts kopā ar ierīci, lai panāktu teicamu piemērotību, nodrošinot nemainīgi vienmērīgu ierīces darbību.

Philips aktīvās ogles filtrs aiztur gāzes un smakas

Philips aktīvās ogles filtrs aiztur gāzes un smakas

Šūnveidīgā materiāla strukturētais aktīvās ogles filtrs ir izstrādāts, lai gaisā efektīvi aizturētu bīstamās gāzes, tostarp ozonu un kaitīgos GOS (gaistošos organiskos savienojumus). Mājas renovācija, ēdienu gatavošana un citas darbības rada šīs kaitīgās gāzes, kuras aktīvā ogle efektīvi absorbē, lai varētu elpot tīru un veselīgu gaisu.

Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

Pirms Philips gaisa filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti to darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos. Mūsu filtri ir radīti, lai nodrošinātu Philips gaisa attīrītāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. (1) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un PVO sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.

  2. (2) Attiecas tikai uz atsevišķiem modeļiem ar savienošanas iespējām

  3. (3) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.

  4. (4) NanoProtect HEPA filtra materiāls nodrošina zemāku gaisa plūsmas pretestību nekā HEPA H13 filtra materiāls, un tas ļauj Philips gaisa attīrītājam ar NanoProtect panākt lielāku tīra gaisa padeves ātrumu (Clean Air Delivery Rate, CADR) nekā ar tāda paša izmēra sertificētu HEPA H13 filtru.

  5. (5) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.

  6. (6) Atkarīgs no filtra, ko izmanto ar AC1711 vai 1715 Philips attīrītāju.

  7. (7) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts uzņēmumā Airmid Health Group Ltd; pārbaude veikta 28,5 m³ testa kamerā, kas piesārņota ar gaisa pārnēsātu A(H1N1) tipa gripas vīrusu.

  8. (8) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā, testa kamerā ar Philips HEPA NanoProtect filtru, kas piesārņota ar putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem.