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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Aktīvās ogles filtrs
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FY3432/10
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Philips aktīvās ogles filtrs efektīvi aiztur smakas un ieelpojamās bīstamās gāzes, piemēram, GOS, ozonu un formaldehīdu, no gaisa mājās, lai uzturētu to tīru un drošu.
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