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  • Vienmēr tīrs gaiss

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY3435/30

Vienmēr tīrs gaiss
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots tavai iekārtai, lai nodrošinātu nemainīgi augstu veiktspēju. Izmantojot NanoCloud tehnoloģiju, tas izdala nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, iznīcinot līdz pat 99% baktēriju.
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NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Vienmēr tīrs gaiss

  • NanoCloud tehnoloģija

  • Par līdz 99% mazāk baktēriju

  • Darbmūžs līdz 6 mēnešiem

Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

Filtra nomaiņa ar oriģinālo Philips mitrināšanas filtru nodrošina nemainīgi augstu un efektīvu gaisa mitrinātāja darbību. Tas ir īpaši paredzēts norādītajai ierīcei, ļaujot tai darboties nevainojami.

Līdz 99% mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Līdz 99% mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Unikāla NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. Tā molekulu mazā izmēra dēļ baktērijām vai nosēdumiem ir ļoti grūti tam pievienoties, tādēļ gaisa mitrināšanas laikā izdalās par līdz pat 99% mazāk baktēriju, nekā izmantojot standarta ultraskaņas mitrinātājus (1).

Philips filtri nodrošina jūsu ierīces efektīvu darbību

Philips filtri nodrošina jūsu ierīces efektīvu darbību

Pirms mūsu filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti filtru darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos, lai nodrošinātu Philips gaisa mitrinātāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. (1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā