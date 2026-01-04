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FY3435/30
NanoCloud tehnoloģija
Par līdz 99% mazāk baktēriju
Darbmūžs līdz 6 mēnešiem
Filtra nomaiņa ar oriģinālo Philips mitrināšanas filtru nodrošina nemainīgi augstu un efektīvu gaisa mitrinātāja darbību. Tas ir īpaši paredzēts norādītajai ierīcei, ļaujot tai darboties nevainojami.
Unikāla NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. Tā molekulu mazā izmēra dēļ baktērijām vai nosēdumiem ir ļoti grūti tam pievienoties, tādēļ gaisa mitrināšanas laikā izdalās par līdz pat 99% mazāk baktēriju, nekā izmantojot standarta ultraskaņas mitrinātājus (1).
Pirms mūsu filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti filtru darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos, lai nodrošinātu Philips gaisa mitrinātāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.
Atsauksmes
(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā