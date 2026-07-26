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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Mitrināšanas filtrs

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Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY3435/30

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Mitrināšanas filtrs

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Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots tavai iekārtai, lai nodrošinātu nemainīgi augstu veiktspēju. Izmantojot NanoCloud tehnoloģiju, tas izdala nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, iznīcinot līdz pat 99% baktēriju.

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  • 26 July 2026

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