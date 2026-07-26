10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
Visas sērijas
Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Mitrināšanas filtrs
Atbalsts
FY3435/30
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots tavai iekārtai, lai nodrošinātu nemainīgi augstu veiktspēju. Izmantojot NanoCloud tehnoloģiju, tas izdala nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, iznīcinot līdz pat 99% baktēriju.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim