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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Mitrināšanas filtrs

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Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY3446/30

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Mitrināšanas filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)

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  • 3 August 2026

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