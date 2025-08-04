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Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoCloud mitrināšanas filtrs

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Oriģinālais nomaiņas filtrsNanoCloud mitrināšanas filtrs

FY3455/00

Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoCloud mitrināšanas filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Mitrināšanas filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcēm, nodrošinot konsekventi augstu veiktspēju. Tajā tiek izmantota tehnoloģija NanoCloud, kas ģenerē nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, likvidējot 99% baktēriju.

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  • 4 August 2025

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