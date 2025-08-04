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Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoCloud mitrināšanas filtrs
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FY3455/00
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Mitrināšanas filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcēm, nodrošinot konsekventi augstu veiktspēju. Tajā tiek izmantota tehnoloģija NanoCloud, kas ģenerē nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, likvidējot 99% baktēriju.
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