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Jauns
FYM971/00
Saderīgs ar 9000. sērijas Air Performer
NanoCloud tehnoloģija
Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši
Oriģinālais Philips filtrs
Nomaiņas mitrināšanas filtrs Philips Air Performer "četri vienā", AMF970. Modeļa numuru var atrast ierīces apakšpusē.
Šis oriģinālais mitrināšanas filtrs nodrošina vienmērīgu mitrināšanu līdz pat 6 mēnešiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Ierīce aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad nepieciešama nomaiņa.
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs izstrādāts ideālai saderībai ar ierīci. Optimālai veiktspējai vienmēr izmanto tikai oriģinālo Philips filtru!
(1) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas ierīcēm bez papildu tehnoloģijas baktēriju izplatīšanās samazināšanai, kā pārbaudīts neatkarīgā laboratorijā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.