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  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
  • Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai

Jauns

Air Performer 9000 "četri vienā"Mitrināšanas filtrs

FYM971/00

Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots Air Performer 9000. sērijas ierīcēm, lai nodrošinātu augstu to veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai izdalītu nano izmēra molekulas, kas mitrina gaisu ar līdz pat 99,9 % mazāk baktēriju (1)
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NanoCloud tehnoloģija higiēniskai mitrināšanai

Oriģinālais filtrs Air Performer 9000. sērijai

  • Saderīgs ar 9000. sērijas Air Performer

  • NanoCloud tehnoloģija

  • Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips Air Performer 9000. sēriju

Saderīgs ar Philips Air Performer 9000. sēriju

Nomaiņas mitrināšanas filtrs Philips Air Performer "četri vienā", AMF970. Modeļa numuru var atrast ierīces apakšpusē.

Līdz 6 lietošanas mēnešiem

Līdz 6 lietošanas mēnešiem

Šis oriģinālais mitrināšanas filtrs nodrošina vienmērīgu mitrināšanu līdz pat 6 mēnešiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Ierīce aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad nepieciešama nomaiņa.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs izstrādāts ideālai saderībai ar ierīci. Optimālai veiktspējai vienmēr izmanto tikai oriģinālo Philips filtru!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. (1) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas ierīcēm bez papildu tehnoloģijas baktēriju izplatīšanās samazināšanai, kā pārbaudīts neatkarīgā laboratorijā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.