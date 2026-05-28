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Air Performer 9000 "četri vienā" Mitrināšanas filtrs
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FYM971/00
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Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots Air Performer 9000. sērijas ierīcēm, lai nodrošinātu augstu to veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai izdalītu nano izmēra molekulas, kas mitrina gaisu ar līdz pat 99,9 % mazāk baktēriju (1)
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