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Air Performer 9000 "četri vienā" Mitrināšanas filtrs

Jauns

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Air Performer 9000 "četri vienā"Mitrināšanas filtrs

FYM971/00

Air Performer 9000 "četri vienā" Mitrināšanas filtrs

Jauns

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs lieliski piemērots Air Performer 9000. sērijas ierīcēm, lai nodrošinātu augstu to veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai izdalītu nano izmēra molekulas, kas mitrina gaisu ar līdz pat 99,9 % mazāk baktēriju (1)

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  • 28 May 2026

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