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WardrobeCare Katlakmens aizsardzības kasetnes

Izbeigta ražošana

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WardrobeCareKatlakmens aizsardzības kasetnes

GC019/00

WardrobeCare Katlakmens aizsardzības kasetnes

Izbeigta ražošana

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Philips WardrobeCare gludināšanas sistēma ir aprīkota ar unikālu DualProtect kaļķakmens aizsardzības sistēmu, kas uztur ierīci 99 % bez katlakmens. Īpašās katlakmens aizsardzības kasetnes demineralizē ūdeni, novēršot 99 % katlakmens veidošanos.

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  • 26 July 2026

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