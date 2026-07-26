10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gludināšana
Visas sērijas
WardrobeCare Katlakmens aizsardzības kasetnes
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC019/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Philips WardrobeCare gludināšanas sistēma ir aprīkota ar unikālu DualProtect kaļķakmens aizsardzības sistēmu, kas uztur ierīci 99 % bez katlakmens. Īpašās katlakmens aizsardzības kasetnes demineralizē ūdeni, novēršot 99 % katlakmens veidošanos.
500. sērijaPūku noņēmējs
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim