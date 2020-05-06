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  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
  • Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus

Izbeigta ražošana

IronCareŪdens filtrs gludekļiem

GC024/10

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus
IronCare likvidē krāna ūdens radīto katlakmeni, lai nodrošināto vislabāko gludekļa sniegumu, paildzinot tā kalpošanas laiku līdz 4 reizēm*. Vēl nekad nav bijis tik viegli uzturēt gludekli tīru no katlakmens, ar šo novatorisko filtru, kas paredzēts visām gludināšanas ierīcēm.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paildzina gludekļa kalpošanas laiku līdz 4 reizēm*

Novērš katlakmens un korozijas radītos bojājumus

  • Novērš katlakmens veidošanos

  • Piemērots visiem gludekļiem

  • Iekļauta 1 kasetne

Ūdens attīrīšana par 99% ilgākam gludekļa kalpošanas laikam

Ūdens attīrīšana par 99% ilgākam gludekļa kalpošanas laikam

Katlakmens nogulsnes var nosprostot gludekli un veicināt rūsēšanu, radot ierīces bojājumus. Filtrā esošie jonu maiņas sveķi aiztur 99% katlakmens no krāna ūdens, paildzinot gludekļa darbības laiku līdz 4 reizēm*.

Novērš tvaika atveru nosprostošanos

Novērš tvaika atveru nosprostošanos

Ūdens ar samazinātu minerālu daudzumu no IronCare novērš katlakmens veidošanos gludeklī. Katlakmens daļiņas neaizsprostos tvaika atveres, un gludeklis nodrošinās nemainīgas kvalitātes tvaika padevi.

Neslīdošs rokturis ērtai lietošanai

Neslīdošs rokturis ērtai lietošanai

Izmantojot IronCare filtru, varat viegli uzpildīt savas gludināšanas ierīces ūdens tvertni. Neslīdošais rokturis sniedz iespēju to ērtāk satvert.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
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1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pārbaudīts ar Philips GC5000 sērijas ierīci, izmantojot 16,8° dH ūdeni, izvērtējot tikai katlakmens iedarbības efektu.