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Novērš katlakmens veidošanos
Piemērots visiem gludekļiem
Iekļauta 1 kasetne
Katlakmens nogulsnes var nosprostot gludekli un veicināt rūsēšanu, radot ierīces bojājumus. Filtrā esošie jonu maiņas sveķi aiztur 99% katlakmens no krāna ūdens, paildzinot gludekļa darbības laiku līdz 4 reizēm*.
Ūdens ar samazinātu minerālu daudzumu no IronCare novērš katlakmens veidošanos gludeklī. Katlakmens daļiņas neaizsprostos tvaika atveres, un gludeklis nodrošinās nemainīgas kvalitātes tvaika padevi.
Izmantojot IronCare filtru, varat viegli uzpildīt savas gludināšanas ierīces ūdens tvertni. Neslīdošais rokturis sniedz iespēju to ērtāk satvert.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Pārbaudīts ar Philips GC5000 sērijas ierīci, izmantojot 16,8° dH ūdeni, izvērtējot tikai katlakmens iedarbības efektu.