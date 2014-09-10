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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC1010/01

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantējam ātrumu un efektivitāti

Tvaika gludeklis ar trim tvaika iestatījumiem, alumīnija gludināšanas virsmu un integrētu Calc-Clean funkciju.

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Ātrumam pielāgota gludināšanas virsma

Garantējam ātrumu un efektivitāti

Gludekļa temperatūras gatavības lampiņa

Gludekļa temperatūras gatavības lampiņa

Sasniedzot nepieciešamo gludināšanas temperatūru, indikatora gaismiņa izslēdzas.

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kaļķa daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbmūžu.

Gludināšanas virsma ar tvaika atverēm

Gludināšanas virsma ar tvaika atverēm

Gludināšanas virsma ar tvaika atverēm

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

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07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā