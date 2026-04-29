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Tvaika gludeklis

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Tvaika gludeklis

GC1010/01

Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fails, 659.3 kB
  • 13 March 2026

Tvaika gludeklis ar trim tvaika iestatījumiem, alumīnija gludināšanas virsmu un integrētu Calc-Clean funkciju.

  • PDF fails
  • 26 June 2026

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