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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Izbeigta ražošana

1900. sērijaTvaika gludeklis

GC1930/02

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām

Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās apģērba krokas, tādēļ jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Pateicoties tā īpaši ātrās ūdens uzpildīšanas un izliešanas atverei, slīpajam galam un gludajai gludināšanas virsmai, šis kvalitatīvais Philips gludeklis ir kā radīts ātrai darbībai.

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar ātrāku ūdens uzpildīšanu un iztukšošanu

Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 13 g/min;80 g papildu tvaiks

  • Blue Ceralon glud. virsma

  • Atkaļķošana

  • 1700 vati

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātāja funkcija veido strūklu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.

To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

01/03/2013

Polska

Polska

doskonałe

Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā