30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām
Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās apģērba krokas, tādēļ jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Pateicoties tā īpaši ātrās ūdens uzpildīšanas un izliešanas atverei, slīpajam galam un gludajai gludināšanas virsmai, šis kvalitatīvais Philips gludeklis ir kā radīts ātrai darbībai.
Tvaiks 13 g/min;80 g papildu tvaiks
Blue Ceralon glud. virsma
Atkaļķošana
1700 vati
Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.
Izsmidzinātāja funkcija veido strūklu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
Doties pie detaļām un piederumiem
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
gucio53
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.
To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Grzesio
01/03/2013
Polska
doskonałe
Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe GC1930 z serii 1900