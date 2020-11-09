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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC2045/40

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām

Šis EasySpeed Plus gludeklis padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes galam, vienlīdzīgai siltuma sadalei uz gludināšanas virsmas, nepārtrauktai tvaika padevei, tvaika strūklai un lielai jaudai.

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5 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks

  • Keramikas gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2300 vati

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.

Papildu tvaiks līdz pat 120 g

Papildu tvaiks līdz pat 120 g

Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Plusi

Найкраща в усьому)))

Mīnusi

Немає недоліків!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Izmantošanas datums 2018-11-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Izmantošanas datums 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā