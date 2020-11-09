30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed Plus gludeklis padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes galam, vienlīdzīgai siltuma sadalei uz gludināšanas virsmas, nepārtrauktai tvaika padevei, tvaika strūklai un lielai jaudai.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks
Keramikas gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2300 vati
Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.
Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Plusi
Найкраща в усьому)))
Mīnusi
Немає недоліків!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Izmantošanas datums 2018-11-09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Izmantošanas datums 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur GC2045/35